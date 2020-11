Heidenheim an der Brenz

HSV will sich mit Sieg in Heidenheim rehabilitieren

29.11.2020, 01:25 Uhr | dpa

Nach der ersten Saisonniederlage drängt der Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga auf Wiedergutmachung. Eine Woche nach dem 1:3 gegen den VfL Bochum tritt das Team von Trainer Daniel Thioune heute beim 1. FC Heidenheim an.

Trotz dreier siegloser Spiele lagen die Hamburger vor dem neunten Spieltag an der Tabellenspitze. "Wir fahren nach Heidenheim mit sehr viel Respekt. Wir wissen um die Statistik, wir wissen um die Heimstärke, aber wir wissen um unsere Stärke und wollen auch dort bestehen", meinte Thioune. Er kann in Heidenheim auch auf die zuletzt angeschlagenen Jeremy Dudziak und Aaron Hunt zurückgreifen.

An ihren Gegner haben die Hamburger keine guten Erinnerungen. In der vergangenen Saison verlor der HSV zweimal gegen die Mannschaft von Dauer-Trainer Frank Schmidt. Am Ende lagen die Heidenheimer in der Tabelle als Dritter einen Platz vor den Norddeutschen und durften in der Relegation um den Bundesliga-Aufstieg spielen, scheiterten aber an Werder Bremen.