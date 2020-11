Hamburg

Xmas-Run in Hamburg: Kein Start am Millerntor-Stadion

30.11.2020, 12:58 Uhr | dpa

Der für den kommenden Sonntag geplante Lauf Xmas-Run wird aufgrund des Teil-Lockdowns nicht am Stadion des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli gestartet. Die angemeldeten Teilnehmer sollen sich auf Wunsch der Organisatoren ihre eigene Fünf-Kilometer-Strecke aussuchen, wie es auf der Veranstaltungs-Webseite heißt. Demnach werden Startnummern und Medaillen per Post verschickt. In den vergangenen Jahren führte der Kurs durch das Millerntor-Stadion, am Heiligengeistfeld entlang und durch Planten und Blomen. Viele Läuferinnen und Läufer meisterten die Strecke in weihnachtlichen Kostümen.