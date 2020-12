Hamburg

Verordnung tritt in Kraft: Private Treffen nur zu fünft

01.12.2020, 02:36 Uhr | dpa

In Hamburg gelten von heute an schärfere Kontaktbeschränkungen zur Begrenzung der Corona-Pandemie. Ab 0.00 Uhr dürfen sich laut der neuen Eindämmungsverordnung vorerst bis zum 20. Dezember privat nur noch maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Bislang waren es zehn Personen. Ausgenommen von der Regel sind lediglich Kinder bis 14 Jahre. Außerdem gilt eine strengere Maskenpflicht, die auf alle öffentlich zugänglichen Gebäude ausgeweitet worden ist. Auch in Warteschlangen und auf Parkplätzen vor Geschäften sowie in Menschenansammlungen muss nun ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Läden bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern dürfen weiterhin einen Kunden je zehn Quadratmeter einlassen. Größere Geschäfte dürfen für die über 800 Quadratmeter hinausgehende Fläche nur einen Kunden je 20 Quadratmeter zulassen. Die Weihnachtsmärkte finden in diesem Jahr coronabedingt nicht statt. Während der Weihnachts- und Silvesterzeit sollen die Kontaktbeschränkungen auf zehn Personen aus vier Haushalten gelockert und Hotelübernachtungen für Familienbesuche erlaubt werden. An Silvester soll das Böllern und Abschießen von Raketen an besonders belebten Orten verboten werden.