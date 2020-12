Hamburg

Dehoga-Vizepräsident: Kein Run auf Hotels zu Weihnachten

01.12.2020, 14:10 Uhr | dpa

Die Hotelbranche in Hamburg sieht trotz möglicher Übernachtungen über Weihnachten keinen Ansturm auf die Unterkünfte. Nach Angaben von Niklaus Kaiser von Rosenburg, Vizepräsident des Hamburger Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), gibt es keinen Run auf Hotels in Hamburg während der Weihnachtsfeiertage. "Es gibt einzelne Hotels, die eine verstärkte Nachfrage haben, aber generell gilt das nicht", sagte Kaiser von Rosenburg am Dienstag.

Es sei wichtig, dass die Stadt Hamburg diesen Schritt gegangen sei und die Hotels geöffnet habe. "Wir sehen das aber eher als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe." Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar dürfen Gäste, die ihre Familien besuchen, wieder in Hotels beherbergt werden. Maximal drei Übernachtungen sind erlaubt.