Autonom fahrender Hamburger Bus "Heat" im Winterquartier

02.12.2020

Nach einem Monat Probebetrieb mit Fahrgästen ist der autonom fahrende Hamburger Kleinbus "Heat" nun in seinem Winterquartier. Am Entwicklungsstandort im niedersächsischen Gifhorn würden jetzt die Fahrdaten der vergangenen Wochen ausgewertet und das Fahrzeug auf die nächste Testphase im Frühjahr 2021 vorbereitet, teilte die Hamburger Hochbahn am Mittwoch mit. Der autonom fahrende Kleinbus "Heat" (Hamburg Electric Autonomous Transportation) hatte den Angaben zufolge über einen Monat rund 600 Passagiere durch die Hamburger Hafencity transportiert. Der Shuttlebus fuhr dabei ohne Fahrer, aber unter Aufsicht eines Hochbahn-Mitarbeiters, eine rund ein Kilometer lange Teststrecke mit maximal 25 Stundenkilometern ab. Im kommenden Frühling sollen die Fahrten auf die komplette Teststrecke von 1,8 Kilometern Länge ausgeweitet werden.