Hamburg

Towers-Spieler DiLeo will nächsten Sieg im Bruder-Duell

02.12.2020, 11:47 Uhr | dpa

Duelle mit seinem älteren Bruder Anthony ist Max DiLeo in der Basketball-Bundesliga gewohnt. Alltäglich sind sie aber noch lange nicht: "Spiele gegen ihn sind noch immer etwas Besonderes", sagt der 27-jährige Guard der Hamburg Towers vor dem Auswärtsspiel am Donnerstag (19.00 Uhr/MagentaSport) bei den Telekom Baskets Bonn. "Ich würde es gern wie jedes andere Spiel sehen, aber für mich ist es doch eine Extra-Motivation. Es ist noch mal ein kleiner eigener Wettkampf, den wir zwei führen."

Im privaten Wettstreit mit seinem 30-jährigen Bruder liegt der Neu-Hamburger mit 2:1 vorn, nachdem er bereits mit seinem Ex-Club Rasta Vechta gegen Bonn gespielt hat. Für die Eltern sei es schwer, die Familien-Duelle zu verfolgen, ergänzte Max DiLeo: "Weil sie uns natürlich beide gewinnen sehen wollen. Aber darauf kann ich am Donnerstag keine Rücksicht nehmen."

Dass der Guard in dieser Saison für die Towers spielt, hat vor allem etwas mit dem Wechsel von Cheftrainer Pedro Calles aus Vechta zu den Hanseaten zu tun. "Ich arbeite unglaublich gern mit ihm zusammen. Er hat mir die Chance gegeben, in der BBL zu spielen", sagte DiLeo. "In den Jahren haben wir viel Vertrauen zueinander aufgebaut."