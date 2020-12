Einsatz in Hamburg-Horn

Frau auf offener Straße mit Messerstichen schwer verletzt

02.12.2020, 15:09 Uhr | dpa, t-online

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße (Symbolbild): In Hamburg ist eine Frau schwer verletzt worden. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

Polizeieinsatz in Hamburg-Horn: Eine Frau soll im Freien schwer verletzt worden sein. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Eine Frau ist am Mittwoch in Hamburg-Horn schwer verletzt worden. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Tat geschah im Freien. Die Polizei sei im Einsatz.



Wie "MOPO" berichtet, soll die Frau mit Messerstichen im Bauch verletzt worden sein. Die Tat ereignete sich wohl in der Straße Sandkamp.