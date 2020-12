Hamburg

Mann droht Jobcenter mit Bombe: In Polizeigewahrsam genommen

02.12.2020, 16:39 Uhr | dpa

Nach einer Bombendrohung gegen ein Hamburger Jobcenter hat die Polizei am Mittwoch einen Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen. Spezialkräfte hätten den Einsatz unterstützt, sagte eine Polizeisprecherin. Der 53-Jährige soll die Drohung in einem Telefongespräch mit einer Mitarbeiterin des Jobcenters im Stadtteil Osdorf geäußert haben. Er sei vermutlich mit einer Sache unzufrieden gewesen, hieß es. Die Mutter des Verdächtigen habe bei dem Polizeieinsatz einen Kreislaufkollaps erlitten. Der 53-Jährige sei mit zum Polizeikommissariat genommen und nach Einleitung eines Strafverfahrens wieder freigelassen worden. Zunächst hatten Medien über den Vorfall berichtet.