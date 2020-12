Hamburg

Towers-Coach Calles warnt trotz Siegesserie vor Gegner MBC

04.12.2020, 13:56 Uhr | dpa

Mit drei Siegen im Gepäck treten die Hamburg Towers die Reise zum Basketball-Bundesligaspiel am Sonntag (18.00 Uhr) beim Mitteldeutschen Basketball Club in Weißenfels an. Trotz der Erfolge warnte Trainer Pedro Calles am Freitag jedoch vor dem nächsten Gegner: "Es ist ein gefährliches Spiel für uns. Sie spielen zu Hause, und wir müssen vor allem Michal Michalak und Quinton Hooker stoppen."

Ob Marvin Ogunsipe auflaufen kann, ist offen. Der Forward erlitt in der Partie in Bonn am Donnerstagabend bei einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen T.J. Shorts einen Nasenbeinbruch. Definitiv fehlen wird Hans Brase (Knieverletzung). "Wir müssen sehen, dass unsere Spieler gesund bleiben", betonte Calles daher auch mit Blick auf die kommende Woche. Nach der Begegnung in Weißenfels folgen die Heimspiele gegen Gießen und Ulm (10. und 13. Dezember).

Dass die Hamburger nach ihrem 93:63-Erfolg in Bonn auf den zweiten Tabellenplatz geklettert sind und damit auch Titelfavorit Bayern München vorerst hinter sich gelassen haben, wollte Sportdirektor Marvin Willoughby unterdessen nicht überbewerten: "Wir sind froh, dass wir die ersten drei Spiele gewonnen haben. Aber es kann sich schnell viel ändern in der Liga. Hochmut und Zufriedenheit sind bei uns fehl am Platz. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber wir müssen weiter hart arbeiten."