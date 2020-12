Hamburg

Verband: Großhandel und Dienstleister "recht krisenfest"

07.12.2020, 12:21 Uhr | dpa

Der norddeutsche Groß- und Außenhandel steckt den Teil-Lockdown nach einer Unternehmensumfrage bisher überwiegend gut weg. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage des AGA Unternehmensverbandes unter den rund 3500 Mitgliedern gaben 88 Prozent der Unternehmen an, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie keine oder nur eine geringe Gefahr für die Existenz ihres Unternehmens seien. Lediglich elf Prozent fürchteten, dass ihre Firma die Corona-Krise nicht überleben könnte. Im April hatten noch 40 Prozent der norddeutschen Händler und Dienstleister den damaligen Lockdown mit umfangreicheren Eingriffen als existenzbedrohend eingestuft.

Gleichwohl sei mehr als die Hälfte der norddeutschen Unternehmen aus Handel und Dienstleistung direkt oder indirekt vom Teil-Lockdown betroffen, heißt es in der vom 30. November bis 3. Dezember erstellten Umfrage. Der aktuelle Lockdown bremse die Groß- und Außenhändler sowie Dienstleister aus Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein allerdings nicht so hart aus wie noch im Frühjahr, sagte AGA-Präsident Hans Fabian Kruse. "Wir haben gelernt, mit der Krise zu leben und entsprechend zu wirtschaften."

So hätten 87 Prozent der Unternehmen angegeben, die derzeitige Lage noch mindestens sechs Monate oder länger bewältigen zu könnten. Knapp die Hälfte (49 Prozent) sprach sogar von einem unbegrenzten Zeitraum. Im Frühjahr seien das nur 22 Prozent gewesen. Als Herausforderung sehen die norddeutschen Händler und Dienstleister derzeit laut Umfrage den Ausfall von Beschäftigten sowie Planungsschwierigkeiten (jeweils 54 Prozent). Eine geringere Nachfrage nach ihren Produkten erlebe fast die Hälfte der befragten Unternehmen (48 Prozent).

"Das Kurzarbeitergeld hat sich als bewährtes Instrument erwiesen, um die Unternehmen und ihre Beschäftigten vor den Folgen der Corona-Pandemie zu schützen", sagte AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch. Insgesamt 41 Prozent der Unternehmen hätten Kurzarbeit angemeldet, davon seien zwölf Prozent aber schon wieder zurück in der Vollbeschäftigung. Wenig Zuspruch finden dagegen laut Umfrage bislang die "Novemberhilfen" und Überbrückungsgelder. So hätten nur neun Prozent der befragten Unternehmen Corona-Hilfen beantragt, vier Prozent wollten dies eventuell noch tun. Kritisiert wurden lange Bearbeitungszeiten und ein hoher Verwaltungsaufwand.