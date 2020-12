Hamburg

Comedian Atze Schröder erkundet Hamburg mit dem Fahrrad

08.12.2020, 09:24 Uhr | dpa

Comedian Atze Schröder (55) erkundet seine neue Wahlheimat Hamburg am liebsten mit dem Fahrrad. "Ich bin inzwischen militanter Fahrradfahrer. Das ist umweltfreundlich und sportlich", sagte Schröder der "Bild"-Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Er könne sich sogar eine autofreie Innenstadt vorstellen. "Eine autofreie City war schon immer meine Forderung. Kaum bin ich nach Hamburg gezogen, schwupp, hat's geklappt", meinte der 55-Jährige, der seit gut einem Jahr in Hamburg-Eppendorf wohnt. Auf der Bühne ein passionierter Porsche-Fahrer, könne er dem Luxusschlitten im wahren Leben nichts abgewinnen: "Porschefahren ist in Hamburg wie im Polo sitzen. Da ist die Steigerung echt nur noch Fahrradfahren."