Hamburg

Hamburg Towers mit Respekt vor sieglosen Gießen 46ers

08.12.2020, 15:25 Uhr | dpa

Rund einen Monat nach ihrem bisher einzigen Heimspiel in der Basketball-Bundesliga sind die Hamburg Towers am Donnerstag (19.00 Uhr) wieder Gastgeber. Gegner in der edel-optics.de-Arena sind die Jobstairs Gießen 46ers. Die Partie hätte ursprünglich am 15. November stattfinden sollen, war aber wegen eines Corona-Falls im Gießener Team abgesagt worden.

Cheftrainer Pedro Calles sieht im Heimspiel des Tabellendritten keinen Vorteil. "Die Vorbereitung auf die Begegnung ist dieselbe", sagte der Spanier am Dienstag. Zuschauer sind ohnehin nicht zugelassen. Obwohl Gießen bislang nur zwei Partien bestreiten konnte und beide verlor, hat die Offensive der Gäste einen guten Ruf. Immerhin erzielte Die Mittelhessen erzielten im Schnitt 90 Punkte und weisen damit eine bessere Trefferquote aus als die Towers (86,5). Allerdings kassierte der Tabellen-14. im Schnitt auch 106 Punkte, während die Hamburger lediglich 70 Punkte zuließen.

Die Towers sind nach vier Saisonsiegen Favorit. Nach den schwankenden Leistungen seiner Auswahl in den vergangenen Spielen in Bonn und Weißenfels sagte Calles jedoch: "Man sollte nie davon ausgehen, dass alles 40 Minuten wie geplant verläuft."