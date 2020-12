Hamburg

Trainer Thioune: HSV hat "Bock darauf, Spiele zu gewinnen"

08.12.2020, 17:03 Uhr | dpa

Trainer Daniel Thioune vom Hamburger SV attestiert seiner Mannschaft trotz fünf siegloser Spiele in Serie Erfolgshunger. "Die Mannschaft ist immer noch positiv und hat Bock darauf, Spiele zu gewinnen", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Dienstag und ergänzte: "Die Mannschaft ist total enttäuscht aus dem letzten Spiel herausgegangen. Doch was konnten wir ihr vorwerfen? Sie hat den Ball nicht über die Linie gedrückt und mit einem Mann weniger gespielt." In der Heimpartie am vergangenen Sonntag hatten die Hamburger gegen Hannover 96 mit 0:1 verloren. Es war die dritte Niederlage hintereinander.

Abwehrspieler Jan Gyamarah trainiert wieder und will sich für das Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98 anbieten. Der Rechtsverteidiger hatte zuletzt wegen Adduktorenproblemen gefehlt. Die Vormittagseinheit bestritt er am Dienstag komplett, nachmittags stand individuelles Training auf dem Programm. Am Mittwoch soll Gyamerah ins Mannschaftstraining einsteigen, sagte Thioune.