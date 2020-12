Hamburg

Trübes Wetter im Norden erwartet

09.12.2020, 06:27 Uhr | dpa

Das Wetter in den kommenden Tagen in Hamburg und Schleswig-Holstein wird trüb und nass. Der Mittwoch beginnt neblig und stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Tages wird Regen oder Nieselregen erwartet. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen drei und sechs Grad. In der Nacht kühlt es sich auf bis zu zwei Grad ab.

Am Donnerstag bleibt es weiter bedeckt. Vormittags kann es überall leichten Regen oder Sprühregen geben, der ab dem Nachmittag nachlässt. Es werden Werte zwischen zwei und fünf Grad erreicht. In der Nacht wird es dann etwas kälter, mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Deshalb kann es örtlich auf den Straßen immer mal wieder glatt werden.

Der Freitag startet wieder mit vielen Wolken, es bleibt aber meist trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte von zwei bis fünf Grad.