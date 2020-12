Hamburg

Aurubis setzt auf steigende Kupfernachfrage

09.12.2020, 09:54 Uhr | dpa

Der Kupferkonzern Aurubis blickt nach Zuwächsen im abgelaufenen Geschäftsjahr verhalten optimistisch in die Zukunft. Konzernchef Roland Harings setzt dabei auf eine weltweit anziehende Kupfernachfrage sowie ein hohes Angebot an Kupferkonzentraten und Recylingmaterialien, was eine gute Auslastung der Schmelzöfen der Hamburger bedeuten würde. Wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte, stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2019/20 um 4 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis verbesserte sich um gut ein Fünftel auf 167 Millionen Euro.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,30 Euro je Anteilsschein erhalten und damit 5 Cent mehr als im Vorjahr. Harings will den Konzernumbau vorantreiben, die Kosten senken und Produktionsabläufe verbessern. So soll sich ab dem Geschäftsjahr 2022/23 das Ergebnis um mindestens 100 Millionen Euro erhöhen.