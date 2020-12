Hamburg

57 Corona-Neuinfektionen an Hamburgs Schulen registriert

09.12.2020, 17:16 Uhr | dpa

An Hamburgs Schulen sind am Dienstag 57 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Betroffen seien 42 Schülerinnen und Schüler sowie 15 Beschäftigte an insgesamt 47 Schulen, teilte die Schulbehörde am Mittwoch mit. Im Vergleich zur Vorwoche sei die Zahl der Neuinfektionen damit um gut ein Drittel gestiegen. Die Gesundheitsämter hätten drei Klassen in präventive Quarantäne versetzt.

Insgesamt seien derzeit an 163 Schulen 384 Menschen mit einer Corona-Infektion gemeldet, davon 307 Schüler sowie 77 Schulbeschäftigte. Bei 256 000 Schülern entspreche dies einem Anteil von 0,1 Prozent und bei 34 400 Schulbeschäftigten einem Anteil von 0,2 Prozent. In präventiver Quarantäne befänden sich derzeit 90 Klassen mit knapp 2700 Schülern sowie 222 Schulbeschäftigte.