Hamburg

Möglicher Raubüberfall: Polizei schickt Großaufgebot

09.12.2020, 23:02 Uhr | dpa

Wegen eines mutmaßlichen bewaffneten Raubüberfalls in der Hamburger Innenstadt ist die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Rund 40 Streifenwagen waren am Mittwochabend rund um ein Bürogebäude am Hopfenmarkt im Einsatz, in dem ein bewaffneter Mann vermutet wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Man wisse nicht wo der Mann ist, das Gebäude werde durchsucht. Möglicherweise sei er aber bereits geflohen. Zu dem Geschädigten und zu weiteren Hintergründen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Einsatz dauerte am späten Mittwochabend an.