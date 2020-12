Hamburg

Advents-Shopping: Weniger Kunden und gezieltere Einkäufe

12.12.2020, 14:45 Uhr | dpa

In der Hamburger City haben viele Menschen den vielleicht letzten verkaufsoffenen Samstag vor Weihnachten genutzt, um ihre Geschenke zu kaufen. Es gebe aber keinen großen Ansturm auf die Geschäfte, sagte Brigitte Engler vom Hamburger City Management der Deutschen-Presse-Agentur. Die derzeit erlaubten Kapazitäten würden nur selten voll ausgelastet. "Es sind ähnlich viele Menschen in der Stadt wie an den vergangenen Wochenenden, im Vergleich zu den vorherigen Jahren sind es aber rund 50 Prozent weniger."

Am Sonntag sollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über deutlich härtere Corona-Einschränkungen beraten. "So wie es sich abzeichnet, wird der harte Lockdown vor Weihnachten kommen und nicht erst danach", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Samstag. Laut Medienberichten soll neben Schulen und Kitas dann auch der Einzelhandel bis auf wenige Ausnahmen wie Supermärkte schließen.

Im Einzelhandel in Hamburg beobachtet man neben dem deutlichen Besucherrückgang Engler zufolge auch eine coronabedingte Veränderung im Verhalten vieler Verbraucher. Sie habe den Eindruck, dass meist Einzelpersonen unterwegs sind, die nicht bummeln, sondern schnell und gezielt eine Liste mit Einkäufen abarbeiten.