Brodersen weiter Pauli-Keeper: Entscheidung in Winterpause

15.12.2020, 10:32 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli wird auch am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Kellerduell bei den Würzburger Kickers mit Torwart Svend Brodersen auflaufen. "Svend wird in Würzburg wieder spielen", sagte Trainer Timo Schultz am Dienstag. Allerdings sei dies keine Entscheidung für die restliche Saison: "Wir schauen erst einmal von Spiel zu Spiel. Danach haben wir noch das Spiel gegen Düsseldorf und dann einen kleinen Cut, so dass wir erst einmal durchpusten können. Dann werden wir auch die Torhüter-Thematik noch einmal etwas klarer im Kopf haben. Aber in der englischen Woche werden wir keine dauerhafte Entscheidung treffen."

Die Hamburger müssen in diesem Duell des Tabellenletzten gegen den Vorletzten auf Innenverteidiger Philipp Ziereis verzichten, der sich am Sonntag beim 2:2 gegen den FC Erzgebirge Aue eine Adduktorenverletzung zugezogen hat. "Es reicht nicht für das Spiel in Würzburg und vermutlich auch nicht für das Spiel gegen Düsseldorf", sagte Schultz.

Mit lediglich acht Punkten haben die Hamburger einen Vorsprung von vier Zählern auf die Würzburger, die nur vier Punkte auf dem Konto haben. Schultz bezeichnete den Gegner am Dienstag als eine "sehr kompakte, physisch starke Mannschaft, die gut gegen den Ball arbeitet und schnell umschaltet".