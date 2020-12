Hamburg

Senat: Corona-Schutzschirm für Wirtschaft gut ausgestattet

15.12.2020, 14:40 Uhr | dpa

Kurz vor Beginn des zweiten Corona-Shutdowns hat Hamburgs rot-grüner Senat den Schutzschirm der Stadt für die Wirtschaft noch einmal auf gut 1,5 Milliarden Euro nachgebessert. "Dass wir jetzt nochmal in eine sehr ernste neue Phase kommen, ist klar, und da muss auch die Hilfe eine richtige Antwort drauf geben", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag. Natürlich gebe es viel Unterstützung vom Bund. "Aber wir sind auch ein Stück stolz darauf, dass es uns gelungen ist, auch die Hamburger Maßnahmen zu ergänzen, zu verfeinern, so dass man jetzt sagen kann, es stehen jetzt Hilfsmaßnahmen auch aus dem Hamburger Haushalt im Gesamtvolumen von über 1,5 Milliarden Euro jetzt zur Verfügung."

Dressel zählte dazu unter anderem die rasche Auszahlung der Überbrückungshilfe III des Bundes sowie der Dezemberhilfe. Hinzu kämen der Hamburger Stabilisierungsfonds für den Mittelstand mit einem Volumen von einer Milliarde Euro. Verlängert würden der Corona Recovery Fonds für Kleinunternehmer mit einem Volumen von rund 100 Millionen Euro und das 400-Millionen-Euro-IFB-Kreditprogramm. Gleiches gelte unter anderem für steuerliche Hilfen und Gebührenhilfen sowie für vergaberechtliche Erleichterungen.