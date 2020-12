Hamburg

Zweitliga-Partien der Spieltage 16 bis 18 genau angesetzt

17.12.2020, 15:49 Uhr | dpa

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 16 bis 18 zeitgenau angesetzt. So trifft Zweitliga-Tabellenführer Holstein Kiel am 17. Januar 2021 (13.30 Uhr/Sky) auf den Karlsruher SC. Der FC St. Pauli muss schon am 16. Januar (13.00 Uhr) bei Hannover 96 antreten. Das Montagsspiel des 16. Spieltags bestreitet der Hamburger SV am 18. Januar (20.30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück.

Für den HSV geht es dann am 23. Januar (13.00 Uhr) bei Eintracht Braunschweig weiter. Tags drauf spielen die Kieler beim SV Darmstadt 98 und St. Pauli gegen den SSV Jahn Regensburg (beide 13.30 Uhr). Am 17. Spieltag kommt es zu den Duellen Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger SV (26. Januar), SC Paderborn gegen Holstein Kiel (27. Januar) und FC St. Pauli gegen VfL Bochum (28. Januar/alle 20.30).