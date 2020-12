Hamburg

Unbeständig und mild in Hamburg und Schleswig-Holstein

19.12.2020, 11:00 Uhr | dpa

Das Wochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein startet wolkig bis heiter bei milden Temperaturen zwischen 7 und 9 Grad. Zum Abend hin ziehen an der Nordsee Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Sonntag ist es überwiegend dicht bewölkt, zeitweise fällt leichter Regen bei Tiefstwerten von 5 bis 7 Grad.

Am Sonntag ist es oft stark bewölkt. In Holstein und Hamburg wird bei maximal 7 bis 9 Grad gelegentlich etwas Regen erwartet. In der Nacht zum Montag bleibt es wolkenreich - auch in den übrigen Landesteilen kann es etwas Regen geben. Die Tiefstwerte liegen um 5 Grad.

Am Montag erwartet der DWD Auflockerungen und erst abends von der Nordsee her Regen. Es wird mit Höchstwerten bis 8 Grad erneut mild. An der Nordsee kann es am Abend teils starke bis stürmische Böen geben. In der Nacht zum Dienstag ist es wieder regnerisch.

Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen in Hamburg und Schleswig-Holstein nach derzeitigen Prognosen eher schlecht. Eventuell könne es ein paar Schneeflocken geben, aber mit starken Niederschlägen sei nicht zu rechnen, sagte ein Meteorologe des DWD.