Sohn soll Mutter in Hamburg erstochen haben: Festnahme

19.12.2020, 21:30 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg hat ersten Erkenntnissen zufolge ein Mann am Samstag seine Mutter erstochen. Das sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Abend. Der Sohn habe die Polizei angerufen und sich festnehmen lassen. Die Tat passierte demnach nach 18 Uhr. Eine Mordkommission ermittelt. Zum Alter von Mutter und Sohn konnte die Polizei zunächst nichts sagen.