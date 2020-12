Hamburg

Lärmschutztunnel Stellingen: Zweite Röhre geht in Betrieb

21.12.2020, 01:28 Uhr | dpa

Nach der Vollsperrung der A7 in Hamburg-Stellingen geht heute die zweite Röhre des knapp 900 Meter langen Lärmschutztunnels in Betrieb. Vorerst soll die neue Röhre den gesamten Verkehr in beiden Fahrtrichtungen aufnehmen, wie die Autobahn Niederlassung Nord mitteilte. Die erste, bereits im April 2019 eröffnete Röhre wird bis Anfang Februar für den Verkehr in Richtung Norden umgebaut. Dann folgt eine weitere Vollsperrung der Autobahn, um den Tunnel komplett in Betrieb zu nehmen. Die Auffahrt Hamburg-Stellingen bleibt bis zum 8. Februar in Richtung Flensburg/Kiel gesperrt.