Hamburg

HSV will zum Jahresende auf Aufstiegsplatz

21.12.2020, 02:28 Uhr | dpa

Der Hamburger SV beschließt mit einem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC das Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga. Anstoß am heutigen Montagabend ist um 20.30 Uhr. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune will mit einem Sieg drei Tage vor Weihnachten auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken und damit einen direkten Aufstiegsplatz einnehmen und den Rückstand auf Tabellenführer Holstein wieder auf zwei Punkte verkürzen.

"Wir geben in der Tabelle im Moment nicht das schlechteste Bild ab, wollen aber gerne noch ein bisschen klettern", sagte der Coach. Thioune muss allerdings auf Innenverteidiger Stephan Ambrosius verzichten. Der 20-Jährige steht seinem Team wegen eines bakteriellen Infekts nicht zur Verfügung. Unklar ist der Einsatz von Mittelfeldlenker Aaron Hunt. Der Routinier verpasste am Sonntag das Abschlusstraining wegen Magenproblemen und reiste nicht mit nach Karlsruhe. Ob er noch am Spieltag nachreist, ist eher unwahrscheinlich.