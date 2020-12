Hamburg

Verdi fordert mehr Schutz in Heimen

22.12.2020, 10:52 Uhr | dpa

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat von Politik und Heimbetreibern mit Blick auf die stark steigenden Corona-Infektionszahlen in Pflegeheimen mehr Schutz für die Pflegekräfte und die Bewohner gefordert. "Wir hören bis heute von den Beschäftigten, dass es an Schutzausrüstung wie FFP-2-Masken mangelt. Die zunehmende Zahl der Corona-Erkrankungen bei den Beschäftigten verschärft den Personalnotstand weiter - aus diesem Teufelskreis müssen wir raus", sagte Verdi-Altenpflege-Gewerkschaftssekretär Arnold Rekittke am Dienstag laut Mitteilung in Hamburg. Rekittke plädierte deshalb für verpflichtende Tests, ausreichend Personal und unverzügliche Impfungen. So könnten Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte in der ambulanten und stationären Pflege geschützt werden.

Um die Betreuung der Heimbewohner durch die dringend notwendigen Corona-Tests nicht zusätzlich einzuschränken, brauche es bessere Konzepte. "Politik und Heimbetreiber sind gleichermaßen gefordert", sagte Rekittke weiter.

Dem Statistikamt Nord zufolge sind im vergangenen Jahr fast 16 300 Menschen von knapp 14 100 Beschäftigten in Hamburger Pflegeheimen betreut worden.