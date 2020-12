Hamburg

Bürgermeister Tschentscher dankt Corona-Helfern

23.12.2020, 12:09 Uhr | dpa

Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich bei allen Hamburgerinnen und Hamburgern bedankt, die bei der Überwindung der Corona-Pandemie helfen und die Stadt am Laufen halten. Zugleich appellierte er in seiner am Mittwoch im Internet verbreiteten Weihnachtsansprache an die Menschen, auch über die Festtage Kontakte nach Möglichkeit zu vermeiden.

Corona habe gezeigt, "dass wir in Hamburg zusammenstehen und in der Krise denen helfen, die in Not sind", sagte der SPD-Politiker. Angesichts des nun zur Verfügung stehenden Impfstoffes zeigte er sich zuversichtlich, dass die Stadt nach Corona wieder so aussehen wird, "wie wir sie kennen: lebendig, wirtschaftlich stark, eine vielfältige Kulturlandschaft, Clubs, Restaurants, jeden Tag Veranstaltungen mit vielen persönlichen und interessanten Begegnungen".

Bis die Pandemie endgültig überwunden sei, werde es aber noch eine Weile dauern. "Wir brauchen weiterhin Geduld, Disziplin und Verantwortung", sagte der Bürgermeister. "Ich bitte Sie daher, halten Sie sich weiter an die Regeln, tragen Sie Masken, halten Sie Abstand und vermeiden Sie soweit wie möglich Kontakte zu Anderen, auch über Weihnachten und Silvester." Auch er und seine Frau würden die Weihnachtstage zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder zu Hause verbringen - "ohne Besuch, aber in der frohen, festlichen Stimmung, die mit der christlichen Weihnachtsbotschaft verbunden ist".