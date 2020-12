Frau verletzt

Brennendes Adventsgesteck rettet gestürzte Seniorin

29.12.2020, 12:24 Uhr | dpa

Adventsgestecke stellen eine große Brandgefahr dar. In Hamburg hat eines allerdings für die Rettung einer Seniorin gesorgt.

Ein in Brand geratenes Adventsgesteck hat einer 84 Jahre alten Frau in Hamburg womöglich das Leben gerettet. Die Seniorin war am Montagmorgen in ihrer Wohnung in Hamburg-Lurup gestürzt, hatte sich am Kopf schwer verletzt und war möglicherweise kurz bewusstlos, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte die Frau vermutlich die Kerze am Weihnachtsgesteck angezündet, die nun so weit herunter gebrannt war, dass das Gesteck Feuer fing und der Rauchmelder wegen des Qualms zu piepsen begann.



Eine Nachbarin hörte die Warngeräusche und verständigte sofort die Feuerwehr. Die brach gewaltsam in die Wohnung ein und konnte so die mittlerweile um Hilfe rufende 84-Jährige schnell ins Freie retten. Die Frau wurde mit dem Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Krankenhaus gefahren.