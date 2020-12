Hamburg

Handwerkskammer warnt vor Erschwernissen für Betriebe

29.12.2020, 12:06 Uhr | dpa

Hamburgs Handwerkskammer-Präsident Hjalmar Stemmann sieht die wirtschaftliche Stabilität des Handwerks wegen der Corona-Pandemie in Gefahr. Die meisten Betriebe seien bislang zwar relativ glimpflich davongekommen, erklärte er am Dienstag. Aber "fast alle werden die Folgen zeitversetzt spüren, etwa wenn die Kaufkraft weiter sinkt, Bauaufträge zurückgehen oder Geschäftspartner insolvent werden". Die Politik müsse deshalb alles vermeiden, was Arbeitgebern und Arbeitnehmern das Leben und Arbeiten erschwere.

So beklagte Stemmann, dass der Senat das Handwerk in seinem Konzept der Verkehrs- und Mobilitätswende kaum beachte und auch in der Quartierspolitik keine Perspektive erkennbar sei. "Wenn das Handwerk seine Kunden nicht mehr mit dem Werkstattwagen anfahren und hohe Gewerbemieten nicht mehr zahlen kann, machen Läden und Werkstätten dicht", warnte Stemmann.

Auch würden Handwerksbetriebe wegen stark ausgeweiteter Anwohnerparkzonen aus ihren Quartieren gedrängt. Das widerspreche dem politischen Ziel, die Lebensqualität durch eine Mischung von Wohnen und Gewerbe zu steigern. Ähnlich problematisch sieht Stemmann die Zufahrtsbeschränkungen etwa in der Innenstadt. "Sollen künftig die 120 000 Beschäftigten im Hamburger Handwerk zu Nachtarbeitern werden, weil ihre Servicefahrzeuge tagsüber nicht gewünscht sind?"

Die Corona-Pandemie habe das Handwerk in diesem Jahr stark verunsichert. "Der erste Lockdown hat Friseure, Kosmetikerinnen und Fußpfleger direkt betroffen." Finanziell betroffen waren den Angaben zufolge auch Betriebe, deren Hauptabnehmer schließen mussten, etwa Hotels und Gaststätten. "Dazu zählen etwa Textilreinigungen und Wäschereien, Bäckereien und Fleischereien", sagte Stemmann.