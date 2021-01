Hamburg

Tschentscher: Müssen Bewegungseinschränkungen vermeiden

05.01.2021, 19:26 Uhr | dpa

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher will die von Bund und Ländern vereinbarten Bewegungseinschränkungen in Corona-Hotspots in Hamburg vermeiden. Er hoffe, dass die 200er-Inzidenz nicht erreicht werde, betonte der SPD-Politiker am Dienstag im Anschluss an die Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Aktuell liegt der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen nach Berechnungen der Gesundheitsbehörde bei 138,4.

Rechtlich verbindlich sei aber der vom Robert Koch-Institut angegebene Wert, der am Dienstag bei 101,9 lag. "Wir müssen jetzt ganz besonders vorsichtig sein", sagte Tschentscher, verwies aber auch darauf, dass die Zahlen nach den Feiertagen noch nicht wirklich aussagekräftig seien. "Die Lage ist unklar".

Zugleich dankte der Bürgermeister den Menschen, die sich an Weihnachten und Silvester an die Kontaktbeschränkungen gehalten haben.