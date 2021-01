Hamburg

St. Pauli möchte im Nachholspiel Abstiegsplätze verlassen

06.01.2021, 03:43 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli möchte heute mit einem Sieg bei den Würzburger Kickers die direkten Abstiegsplätze verlassen. Die Begegnung hätte eigentlich am 16. Dezember stattfinden sollen, musste aufgrund einer Corona-Infektion im Würzburger-Team jedoch verschoben werden. Der FC St. Pauli steht mit acht Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Dahinter rangiert lediglich Würzburg, die nur vier Punkte auf dem Konto haben. Beide Mannschaften gewannen in der laufenden Saison erst jeweils ein Spiel. Der FC St. Pauli ist zudem auswärtsschwach. Der letzte Sieg in einem anderen Stadion gelang im Februar 2020.