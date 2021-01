Hamburg

Schnee und Frost in Hamburg und Schleswig-Holstein

06.01.2021, 08:31 Uhr | dpa

Der Mittwoch beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein bewölkt. Am Vormittag sei besonders im Osten mit Schnee zu rechnen, von dem "ein bisschen was liegenbleiben kann", sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Nachmittag erwartet der DWD dann vermehrt Schneeregen und Regen. Die Höchstwerte liegen bei ein bis drei Grad. An der Küste ist mit frischen, starken Wind zu rechnen. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Temperaturen auf null Grad. Es wird weniger Schnee, aber Glätte erwartet. Am Donnerstag bleibt es bewölkt und kalt. Leichter Schneefall ist nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen bei ein bis drei Grad.