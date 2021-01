Hamburg

Historische Innenstadtstrecke der Linie U3 wird saniert

06.01.2021, 15:14 Uhr | dpa

Die historische Innenstadtstrecke der Hamburger U-Bahn-Linie U3 soll ab Ende Januar umfassend saniert werden. Dafür muss die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Baumwall für 14 Monate gesperrt werden, teilte die Hochbahn am Mittwoch mit. "Vor über 100 Jahren wurde die heutige U3 als erste Hamburger U-Bahn-Linie in Betrieb genommen. Damit die historische Strecke auch künftig die Fahrgäste zuverlässig und sicher an ihr Ziel in die Innenstadt bringt, müssen ab Ende Januar umfassende Sanierungsmaßnahmen stattfinden", hieß es. Nähere Informationen sollen am Montag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden.