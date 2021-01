Hamburg

Toter auf der Reeperbahn gefunden: Vermutlich Obdachloser

09.01.2021, 19:23 Uhr | dpa

Auf der Reeperbahn in Hamburg ist ein toter Mann gefunden worden. Es sei vermutlich ein Obdachloser gewesen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes am Samstag. Der Mann sei am Freitag von einem Passanten auf dem Gehweg entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Der Mann sei etwa 65 Jahre alt. Sein Leichnam kam zur Untersuchung der Todesursache in die Gerichtsmedizin. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Ob es sich, wie die Zeitung schreibt, um den fünften toten Obdachlosen dieses Winters in der Hansestadt handelt, konnte der Sprecher nicht sagen.