Identität unklar

Kanufahrer finden Leiche in Hamburger Alster

10.01.2021, 13:50 Uhr | t-online

Kanufahrer und Rettungskräfte an einem Kanal der Alster: Der Paddler hat eine Wasserleiche gefunden. (Quelle: Blaulicht News/Luca Field/imago images)

Erschreckender Fund beim Paddeln auf der Alster: Kanuten haben eine Leiche in der Alter im Hamburger Norden entdeckt. Suchhunde waren im Einsatz.

In der Alster in Hamburg-Alsterdorf haben Kanuten am Sonntagvormittag eine Wasserleiche entdeckt. Die alarmierte Polizei suchte den Fundort mit einem Spürhund ab, berichtet das "Hamburger Abendblatt". Auch Taucher sollen im Einsatz gewesen sein. Die Identität des Toten war demnach noch nicht bekannt.

Die Leiche soll bereits länger im Wasser gelegen haben. Ob es sich bei dem Toten um eine vermisste Person handelt, die zuvor in dem Bereich gesucht wurde, ist unklar.

Laut "Abendblatt" hat die Feuerwehr die Leiche zur Obduktion in die Rechtsmedizin des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf gebracht. Erst am Samstag war ein Mann aus der Elbe gerettet worden.