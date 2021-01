Hamburg

Drogendelikte in Hamburg: 30 Strafanzeigen am Wochenende

10.01.2021, 15:15 Uhr | dpa

Einsatzkräfte haben am Wochenende in Hamburg bei mehreren Einsätzen fast 30 Strafanzeigen wegen Drogendelikten gefertigt. 12 davon seien gegen mutmaßliche Dealer sowie 16 wegen des Verdachts des Erwerbs oder Besitzes von Betäubungsmitteln ausgeteilt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einem der Einsätze hatten Zivilfahnder am Samstagabend eine Gruppe von Menschen in der Sternschanze beobachtet. Diese sollen Betäubungsmittel verkauft haben. Bei der Überprüfung flüchtete die Gruppe, die Beamten konnten jedoch vier Menschen anhalten. Bei ihnen wurden unter anderem 24 Beutel mit Marihuana und 600 Euro gefunden.

Am Abend zuvor hatten Polizeikräfte bereits Kokain bei einem Mann sichergestellt. Der 25-Jährige soll im Sternschanzenpark versucht haben, Kontakt zu möglichen Kunden aufzunehmen. Bei der Überprüfung fanden die Beamten zwei Kugeln Kokain. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.