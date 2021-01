Hamburg

Viel Regen und Wind zum Wochenstart im Norden

11.01.2021, 07:45 Uhr | dpa

Mit einem bunten Regenschirm geht eine Passantin durch die Alsterarkaden. Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Norddeutschland unbeständig. Foto: Ulrich Perrey/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die neue Woche startet in Hamburg und Schleswig-Holstein mit viel Regen und Wind. Die Temperaturen liegen dabei im positiven Bereich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. "Sehr winterlich wird es also nicht", sagte eine Sprecherin des DWD am Montagmorgen. Auch nachts bleibe es mild, mit Frost sei nicht zu rechnen.

Nach einem weiterhin regnerischen Dienstagmorgen soll ein Zwischenhoch eine kleine Pause bringen, bevor einzelne Schauer und Wind wiederkehren. Ein paar Schneeflocken und Graupel sind ebenfalls möglich. Tagsüber liegen die Temperaturen am Dienstag um die fünf Grad und auch nachts bleiben sie über Null. Am Mittwoch herrscht tagsüber ein Wechselbad aus Sonne und Wolken. Erst in der Nacht zu Donnerstag wird es bei Minusgraden frostiger.