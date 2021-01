Hamburg

Burgstaller zuversichtlich: "Spielen uns dahinten raus"

11.01.2021, 14:09 Uhr | dpa

Beim Projekt Klassenverbleib des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga sieht sich Guido Burgstaller in der Rolle als Führungsspieler. "Dass ich Erfahrung mitbringe, dass ich die Jungs mitreiße, auch wenn es mal nicht so läuft, dass ich, wenn es schwierig wird, vorangehe, und dass ich auch meine Tore mache", beschrieb der 31-Jährige am Montag in einer Medienrunde seine Aufgaben. Er sei aber "nicht so das Sprachrohr", sondern wolle mit "meinen Aktionen" überzeugen.

Nach dem guten Auftritt am Samstag gegen Holstein Kiel ist der Stürmer fest davon überzeugt, dass die Hamburger aus ihrer prekären Situation kommen. "Ich glaube, dass wir uns mit der Qualität dahinten wieder rausspielen werden und können", sagte der Österreicher. "Auch der Mannschaftsgeist stimmt absolut. Da gibt keiner auf. Da ziehen alle mit dem Trainerteam an einem Strang." Es sei das Wichtigste, dass alle "in so einer Situation zusammenhalten und sich nicht vom Weg abbringen lassen".

Burgstaller hatte beim 1:1 gegen den Aufstiegskandidaten aus Kiel nach dreimonatiger Verletzungspause sein Startelf-Comeback gegeben. Auch seinetwegen hatte sich die Mannschaft stark verbessert gezeigt, konnte aber ihren Zweitliga-Negativrekord von 13 Spielen ohne Sieg nicht verhindern. Er hoffe, dass er bald wieder bei "hundert Prozent" sei, sagte Burgstaller. "Das ist das Wichtigste. Dann kann ich der Mannschaft auch zu hundert Prozent helfen."

Er war vor der Saison vom Bundesligisten FC Schalke 04 zum Kiezclub gekommen. Im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (2:2) am 19. Oktober zog er sich den Riss eines Gefäßes im Bauchraum zu. "Das war ein Schock", erinnerte er sich an die für einen Fußballer untypische Verletzung. Weil er gerade zu einem neuen Verein gewechselt war und durchstarten wollte, "war der Zeitpunkt richtig beschissen".

Um sich schneller zu integrieren, verbrachte er die Rehabilitation in Hamburg, war nah am Team und machte die Spielbesprechungen mit. "Was den Zugang zur Mannschaft angeht, habe ich nicht viel verloren", sagte er. "Den Drang, so schnell wie möglich wieder fit zu sein und der Mannschaft zu helfen, hatte ich in mir." Aber natürlich alles in Absprache mit den Ärzten.