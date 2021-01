Hamburg

Tote im Keller: Richter erlässt Haftbefehl gegen 26-Jährigen

12.01.2021, 11:27 Uhr | dpa

Nach dem Tod einer 20 Jahre alten Frau in Hamburg-Neuallermöhe hat ein Richter einen Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen. Dem 26-Jährigen wird vollendeter Totschlag vorgeworfen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. "Darüber hinaus laufen derzeit umfangreiche kriminaltechnische und rechtsmedizinische Untersuchungen." Der verdächtige Libyer habe sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach am Dienstag.

Die junge Frau war am Sonntag leblos im Keller des Mehrfamilienhauses gefunden worden, in dem sie mit ihrer Familie lebte. Der Verdächtige selbst hatte zuvor die Rettungskräfte wegen einer verletzten Person gerufen und die Sanitäter schließlich auch in den Keller eines Mehrfamilienhauses geführt. Als diese die Polizei alarmierten, ergriff der Mann die Flucht. Er konnte wenig später festgenommen werden. Abschließende Ergebnisse der Obduktion lagen der Staatsanwaltschaft zufolge zunächst noch nicht vor.