Hamburg

Rabe sieht "dramatische Fortschritte" bei Digitalisierung

12.01.2021, 15:27 Uhr | dpa

Trotz aktueller Pannen bei Videokonferenzen sieht Schulsenator Ties Rabe (SPD) coronabedingt "dramatische Fortschritte" bei der Digitalisierung der Hamburger Schulen. Seit Beginn der Pandemie seien die Anstrengungen erheblich gesteigert worden, sagte er am Dienstag im Rathaus. "Bei dem Ausbau von WLAN, der Beschaffung von Laptops und Tablets sowie der Installation und Nutzung von guten Lernprogrammen haben wir in den letzten neun Monaten die Zahlen mehr als verdreifacht. Das ist bundesweit sicher einmalig." Dennoch bleibe viel zu tun. Schwachpunkte seien unter anderem noch veraltete Server, die in einzelnen Schulen statt einer Cloud-basierten Lernsoftware zur Anwendung kämen, sowie Kapazitätsengpässe im Glasfasernetz der Stadt.

Störungen bei den Videokonferenzen seien auf Probleme des Schulplattform-Anbieters IServ zurückzuführen, die nach dessen Angaben aber inzwischen behoben seien. Dass "ausgerechnet dieses bisher über jeden Zweifel erhabene Programm" jetzt "ins Schlingern" kam, sei "bedauerlich". Sollten die Probleme anhalten, müssten "als Notmaßnahme für eine begrenzte Zeit auch andere Dinge möglich werden", sagte der Senator. Hamburg lehnt den Einsatz von Videokonferenz-Software großer kommerzieller Anbieter wie Zoom oder Microsoft Teams an den 371 staatlichen Schulen mit Hinweis auf Datenschutzbedenken bisher ab.