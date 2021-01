Hamburg

Lagerhallenbrand: Amtliche Warnung der Feuerwehr

13.01.2021, 09:20 Uhr | dpa

Die Behörden warnen die Bevölkerung in Hamburg Veddel wegen des Großbrandes einer Lagerhalle vor der starken Rauchentwicklung. Die Rauchwolke ziehe in Richtung Osten. Betroffen seien Veddel, Harburg, Billbrock, Moorfleet, Wilhelmsburg, Billstedt, Öjendorf, Oststeinbek, Glinde, Neuschönningstedt sowie Reinbek, heißt es in der amtlichen Warnung. Die Feuerwehr empfiehlt unter anderem, das betroffene Gebiet zu meiden und auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr zu achten. Fenster und Türen sollen geschlossen, Lüftungen sowie Klimaanlagen abgeschaltet werden. Wer sich im Auto im betreffenden Gebiet aufhält, soll umgehende die Lüftung auf Umluft schalten und das Gebiet verlassen.