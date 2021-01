Hamburg

Lastwagen kippt vor Elbtunnel um: Fahrer verletzt

13.01.2021, 21:43 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einem Unfallort. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Vor dem Hamburger Elbtunnel ist am Mittwochabend ein Lastwagen umgekippt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Warum der Lastwagen, der auf der Autobahn 7 Richtung Süden unterwegs war, kurz vor dem Tunneleingang kippte, war zunächst unklar. Andere Fahrzeuge konnten die Unfallstelle am Abend passieren. Feuerwehrkräne sollten den Lkw wieder aufrichten, hieß es. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet, demnach handelte es sich um einen mit Schweinehälften beladenen Sattelschlepper. Weitere Fahrzeuge waren nicht am Unfall beteiligt.