Hamburg

378 neue Corona-Infektionen in Hamburg

16.01.2021, 13:11 Uhr | dpa

Die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Neuinfektionen hat sich am Samstag um 378 erhöht. Das sind 25 mehr als am Samstag vor einer Woche. Am Freitag waren es lediglich 279 neue Fälle. Die Gesundheitsbehörde hatte aber erklärt, dass die Zahl vom Freitag eventuell nicht vollständig sei. Wegen eines Software-Updates könne es sein, dass einige Fälle unberücksichtigt geblieben seien. Diese würden dann am Samstag nachgetragen. Die Sieben Tage-Inzidenz lag bei 118,5, am Vortag war es mit 117,2 etwas weniger. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 155,0 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus um 13 auf 895 (Stand: Freitag). Insgesamt haben sich den Hamburger Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in der Hansestadt 42 733 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 33 800 als genesen.

In Hamburger Krankenhäusern wurden am Freitag 523 Corona-Patienten stationär behandelt, 16 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 92 Covid-19-Erkrankte, einer weniger als am Vortag.