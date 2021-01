Hamburg

Sicherungsverwahrter nach Ausgang weiter nicht gefunden

18.01.2021, 07:39 Uhr | dpa

Ein 52 Jahre alter Sicherungsverwahrter aus der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel ist nach einem Ausgang weiter unauffindbar. Das bestätigte die Polizei am Montagmorgen in Hamburg. Dem Mann wurde für Samstag der mehrstündige und unbegleitete Ausgang genehmigt, um einen Familienangehörigen zu besuchen. Er kehrte jedoch nicht zur vereinbarten Zeit zurück. Daraufhin kontaktierte die Anstalt einen Angehörigen. Dieser gab an, der 52-Jährige sei wegen eines medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. Da sich dies jedoch nicht bestätigen ließ, wurde eine umgehende Fahndung nach dem Mann eingeleitet.