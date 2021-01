Hamburg

DGB-Gewerkschaften warnen vor Entsolidarisierung

28.01.2021, 11:57 Uhr | dpa

Der Deutssche Gewerkschaftsbund (DGB) Hamburg hat die Beschäftigten in der Hansestadt angesichts der Corona-Krise zu einem solidarischen Verhalten aufgefordert. In den Produktionshallen müsse wegen der Pandemie Abstand gehalten werden, "und andere sehen sich im Homeoffice dann nur noch digital und per Video", sagte Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger am Donnerstag - und betonte: "Wir müssen aufpassen, dass diese Arbeitsformen (...) nicht zur Entsolidarisierung führen." Gerade jetzt müssten alle noch mehr zusammenhalten. "Denn nur gemeinsam können wir tatsächlich den Schutz der Beschäftigten auf der einen Seite und auch die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen auf der anderen Seite erreichen", sagte Karger. Der Schlüssel dabei sei die betriebliche Mitbestimmung.