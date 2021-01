Hamburg

Arbeitsagentur stellt Hamburger Arbeitsmarktdaten vor

29.01.2021, 01:42 Uhr | dpa

Die Hamburger Arbeitsagentur will am heutigen Morgen (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für den Januar bekannt geben. Im Dezember hatte sich der Arbeitsmarkt weiter leicht erholt. Im Vergleich zum November war die Erwerbslosigkeit um 610 oder 0,7 Prozent auf 82 359 Arbeitslose zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Vormonat bei 7,7 Prozent, lag aber 1,7 Punkte über dem Vorjahresmonat. Die Folgen des neuerlichen Lockdowns auf den Arbeitsmarkt ließen sich an den Arbeitslosenzahlen im Dezember jedoch noch nicht ablesen. Stichtag für die Erhebung war der 10. Dezember, als die Geschäfte noch geöffnet hatten. Der verschärfte Lockdown wurde erst am 16. Dezember wirksam.