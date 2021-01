Hamburg

Nachfrage nach Schiffstonnage auf Mehrjahreshoch

29.01.2021, 14:23 Uhr | dpa

Die Nachfrage nach Schiffstonnage hat nach Berechnungen des Verbands Hamburger und Bremer Schiffsmakler ein Mehrjahreshoch erreicht. Der Index New ConTex sei weiter gestiegen und habe mit einem Plus von 1,9 Prozent nun 763 Punkte erreicht, teilte der Verband am Freitag mit. Auffällig sei, dass nun auch die kleinsten im Index erfassten Schiffsgrößen bis 1100 Standardcontainer (TEU) Zuwächse verzeichneten. Im Vergleich zum Vormonat seien sie mit gut 18 Prozent sogar am höchsten gewesen. Die Nachfrage nach Schiffstonnage sei inzwischen so hoch, dass es sich sogar lohne, auf den Asien-Europa- beziehungsweise Transpazifik-Strecken kleinere 3000-TEU-Schiffe einzusetzen, obwohl deren Kosten pro Slot über denen der Containerriesen mit 10 000, 18 000 oder noch mehr TEU lägen.