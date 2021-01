Hamburg

SPD-Fraktion fordert mehr Frauen auf Verkehrszeichen

29.01.2021, 14:47 Uhr | dpa

Schwangere, Senioren oder gleichgeschlechtliche Paare - Schilder im Straßenverkehr sollen nach dem Willen der Hamburger SPD-Bezirksfraktion Eimsbüttel die Vielfalt der Gesellschaft abbilden. "Die Verkehrszeichen, die bisher in der Regel neutrale, aber als männlich erkennbare Piktogramme zeigen, sollen um neue Varianten erweitert werden", fordert die Fraktion. Auf den Verkehrszeichen müssten viel häufiger Frauen zu sehen sein. Vorbild für das Anliegen sei die schweizerische Stadt Genf.

Doch sei der SPD-Antrag am Donnerstagabend in der Bezirksversammlung leider erst einmal in einen Ausschuss überwiesen worden, teilte Ernst Christian Schütt von der SPD-Bezirksfraktion Eimsbüttel am Freitag mit. In dem Bezirk gibt es eine grün-schwarze Koalition.

Das Thema treffe anscheinend einen Nerv, meinte Schütt. Die Fraktion habe aus der Bevölkerung begeisterte Reaktionen bekommen. Um die Idee umzusetzen, brauche es allerdings eine Anpassung der Straßenverkehrsordnung. Die SPD-Bezirksfraktion hoffe, dass der Senat das Anliegen aufgreift und eine Initiative für eine entsprechende Änderung auf Bundesebene startet.