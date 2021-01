"Hilft uns nicht weiter"

Kritik an Tschentscher wegen Twitter-Streits um Corona-Impfungen

31.01.2021, 13:42 Uhr | dpa

Der Hamburger Oberbürgermeister ist bereits vor wenige Wochen mit seiner Impfstrategie in die Kritik geraten. Nun legt er auf Twitter nach – und erntet dafür auch Kritik.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat mit Blick auf den geplanten Impfgipfel am Montag konkrete Angaben der Impfstoff-Hersteller sowie einen nationalen Impfplan gefordert. "Es ist Zeit für einen nationalen Impfplan, damit das Versprechen eingehalten werden kann, bis September allen Menschen in Deutschland eine Impfung anzubieten", twitterte der Politiker am Sonntag.



Zudem sei es wichtig, auf dem Gipfel "verlässliche Aussagen der Hersteller zu Liefermengen und Terminen" zu haben, schrieb er weiter. "Man kann die Impfstoffe der verschiedenen Hersteller zwischen 1. und 2. Impfung nicht wechseln", begründete Tschentscher seine Forderung.

Zuvor hatte sich Tschentscher ebenfalls auf Twitter verwundert darüber geäußert, dass es nun auch bei Moderna zu Lieferengpässen kommen soll. "Was bedeutet "Engpässe" bei Moderna? Bleibt es bei den zugesagten 670.000 Impfdosen in der 8. Kalenderwoche?", fragte er beispielsweise am Samstagabend.

Auf seine Tweets gab es im Netz rege Antworten. Der Wechsel zwischen den Impfstoffen der verschiedenen Anbieter sei so nicht vergesehen gewesen. "Dieses Problem ist hausgemacht (...) Das war fahrlässig", antwortet Linda Dietze, Leiterin der Social-Media-Abteilung im Verteidigungsministerium. Vor wenigen Wochen hatte die Stadt Hamburg entschieden, keine Impfdosen aufzubewahren, sondern das gesamte Kontingent aufzubrauchen. Dafür sei Tschentschner bereits in der Kritik geraten.

Auch Bürger zeigen sich nicht erfreut über die Tweets des Bürgermeisters. "Klären sie das mit den Herstellern. Tweets helfen uns nicht weiter", schreibt ein Nutzer. "Die Stadt Hamburg und das Gesundheitsministerium besprechen die Impf-Engpässe jetzt via Twitter?", wundert sich ein weiterer.

Auf dem Corona-Impfgipfel am Montag wollen die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angesichts erheblicher Kritik am schleppenden Impfstart und der Produktionsprobleme bei einigen Herstellern über die Lage beraten. Die Impfungen in Deutschland und der EU hatten kurz vor dem Jahreswechsel begonnen. Laut Bundesgesundheitsministerium wurden seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland über 3,5 Millionen Dosen ausgeliefert und 2,2 Millionen Dosen gespritzt.