Stundenlanger Stau

Sechs Verletzte nach Unfall auf A7 bei Hamburg

01.02.2021, 07:02 Uhr | dpa

In der Nähe der Abfahrt Schnelsen-Nord bei Hamburg hat es einen Unfall gegeben. Dabei verletzten sich sechs Menschen, darunter drei Ersthelfer.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Hamburg sind in der Nacht zum Montag sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein Autofahrer sei mit seinem Wagen aus unbekannter Ursache ins Schlingern geraten und in die Leitplanke geprallt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei am Morgen. Das Auto wurde anschließend zurück auf die Straße geschleudert und blieb auf der mittleren Spur stehen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß von drei weiteren Fahrzeugen an der Unfallstelle.

Drei Menschen wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Zudem erlitten drei Ersthelfer, die einen der Verletzten aus seinem Wrack befreiten, bei der Rettungsaktion leichte Verletzungen.

Aufgrund der Aufräumarbeiten war die A7 kurz vor der Abfahrt Schnelsen-Nord in Richtung Süden für rund drei Stunden gesperrt. Um kurz vor Mitternacht konnte die Sperrung dann aufgehoben werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 120.000 Euro.